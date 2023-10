Scuole, famiglie, aziende: progetto per combattere lo spreco alimentare

I Comuni di Fabriano, Sassoferrato e Cerreto d’Esi lanciano un nuovo e ambizioso progetto "per combattere lo spreco alimentare e aiutare chi è in difficoltà nel nostro territorio".

Il progetto è nato in collaborazione con la Caritas Diocesi Fabriano-Matelica, la società San Vincenzo de Paoli, l’Ambito Territoriale Sociale 10 - Unione Montana Esino-Frasassi, l’Ato 2 Ancona. La Regione ha messo a disposizione dei Comuni, le risorse. "A Fabriano – spiega Maurizio Serafini, assessore alla Comunità e alla Solidarietà - come Comune capofila vanno 48mila euro che verranno destinati alla raccolta delle eccedenze alimentari: grazie ad una maggiore collaborazione con la grande e piccola distribuzione locale e l’acquisto di celle frigorifere e mezzi adeguati al trasporto degli alimenti". Ma anche attraverso il "coinvolgimento della comunità: scuole, famiglie e aziende locali attraverso campagne di sensibilizzazione, eventi comunitari e attività educative", "l’impulso alla formazione che riguarderà infine anche gli operatori coinvolti nelle attività di recupero e redistribuzione del cibo e la sostenibilità a lungo termine". Si prevede che le "attività del progetto produrranno risultati positivi per almeno 6 anni". "Stiamo lavorando tutti insieme – aggiunge Serafini - per dare concretezza alle iniziative previste nel progetto che culmineranno il 5 febbraio 2024, in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, in un grande evento che coinvolgerà tutta la cittadinanza".