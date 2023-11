Scuole in visita nel Comune dorico: "Così avviciniamo i giovani anconetani alle istituzioni della nostra città" Due classi prime delle scuole secondarie di primo grado hanno visitato la residenza municipale per conoscere le istituzioni locali. Hanno visitato gli uffici di Stato civile e Anagrafe, la giunta e il consiglio comunale. Un'esperienza ripresa dopo la pandemia con altre visite in programma.