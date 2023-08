Scuole, la Fagnani rischia classi affollate

Scuole, classi numerose alla Fagnani si sbloccano i lavori ma si rischia di finire tra i banchi in almeno 26. A perdere numeri quest’anno è stata la scuola media Mercantini, che ha visto la ‘soppressione’ di una prima a favore degli iscritti che sono aumentati nella scuola Media Fagnani. Il plesso, a causa di uno stop ai lavori e al conseguente trasferimento di alcune classi, ma anche per la posizione, a ridosso della ztl. Per l’anno scolastico 20232024 la Fagnani ha fatto il pieno di iscritti, tornando, dopo anni e nonostante l’impossibilità ad utilizzare il ponte Garibaldi che a breve sarà demolito e ricostruito, ad essere la scuola più ambita della spiaggia di velluto. Un’arma a doppio taglio in quanto le classi saranno particolarmente numerose, anche a causa della scelta di molti alunni caduta sulla lingua spagnola e sul ‘modulo’ settimana corta. Chi ha scelto il modulo tradizionale ha invece optato per la Mercantini dove la soppressione di una prima è dovuta anche alle problematiche riscontrate da numerosi genitori che hanno avuto iscritti i figli alla scuola Puccini, struttura dove non sono mai stati e che ospita solo alcune prime e il tempo pieno, mentre le altre classi sono state spalmate tra la scuola elementare di Cesanella e la scuola media Mercantini.

Una scelta che per alcuni genitori è stata obbligatoria, in quanto adottata dalla dirigente nel corso dei cinque anni: si tratta delle gran parte delle famiglie che hanno scelto di cambiare istituto comprensivo, passando da Senigallia Nord a Senigallia Centro.

Ad avere una buona risposta è stata quest’anno anche la scuola Media Marchetti, dove si può scegliere tra il corso musicale e il corso europeo, unico nel suo genere in città. Ad offrire un corso montessoriano nelle scuole secondarie è invece la Fagnani, mentre la Mercantini resta con proposte tradizionali. E mentre la Marchetti ha già rese note le classi, per Fagnani e Mercantini bisognerà attendere i primi giorni di settembre, anche se, per la Fagnani, con tanto di classi numerose. L’Amministrazione lavora anche per avviare i lavori alla scuola elementare Puccini e diminuire così i disagi per i genitori degli iscritti che anche quest’anno, saranno spalmati tra Cesanella e Mercantini. Ci sarà da attendere per il nuovo polo scolastico di Cesanella che rischia uno stop a causa di un ricorso al Tar.