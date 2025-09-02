Scuole Marco Polo e Mazzini: corsa contro il tempo per i lavori

Lavori nelle scuole Marco Polo e Mazzini, corsa contro il tempo per ultimarli entro la prima campanella. Ma non mancano le polemiche: all’attacco il consigliere Lorenzo Armezzani: "Sono stati completati – spiega - i lavori del piazzale di ingresso della Marco Polo e anche il pavimento della palestra sarà ripristinato in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Ma restano parecchi lavori da fare sugli esterni e alcune rifiniture e sugli interni. L’edificio della Marco Polo è stato consegnato, in ritardo ma in tempo per l’avvio dello scorso anno scolastico. Così non è stato per la scuola Mazzini e le famiglie hanno dovuto sostenere i costi di trasporto alla sede provvisoria e un trasloco a metà anno, a marzo, fra l’altro incompleto. Così c’è poco da stare allegri e soprattutto di essere soddisfatti. Troppo spesso le imprese che non sono di Fabriano e che sono appaltatrici di lavori prendono gli impegni che si assumono nei confronti della collettività troppo alla leggera, per così dire. Ma – aggiunge Armezzani - quando si parla di un diritto costituzionale come l’istruzione, il livello di guardia deve essere massimo. Per questo non siamo d’accordo con l’Amministrazione comunale e a nostro avviso, la cittadinanza, e soprattutto le alunne e gli alunni, devono essere risarciti del danno sofferto ingiustamente. Restiamo in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione una volta che i lavori saranno ultimati. La settimana prossima. Ma solo se tutto va bene".