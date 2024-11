Scuole Marco Polo e Mazzini: nuovi fondi per completare i lavori

Revisione del finanziamento per i lavori alle scuole Marco Polo e Mazzini. La prima in base al nuovo piano delle opere pubbliche appena approvato in aula passa da 1.330.000 a 1.672.000 euro e risponde alla "necessità di coprire alcune lavorazioni impreviste" spiegano dal Comune. L’amministrazione ha stimato che questi adeguamenti "consentiranno la riapertura di segreteria e parte delle aule entro la fine del 2024, mentre la palestra e l’auditorium saranno resi fruibili per il primo trimestre del 2025, rendendo finalmente l’intera struttura accessibile". Pure la scuola Mazzini, in fase di ristrutturazione sismica, è oggetto di adeguamenti. L’obiettivo è "completare il blocco A, che include le aule, entro dicembre 2024, consentendo a una parte delle classi di rientrare. Il completamento del blocco B è previsto per il primo trimestre del 2025. Questa riapertura scaglionata si rende necessaria per limitare i disagi agli studenti e alle famiglie e per garantire che le aule siano rese disponibili in sicurezza".

Parallelamente, per la scuola Giovanni Paolo II è in fase di definizione la procedura della gara d’appalto, con "avvio della gara previsto a gennaio 2025". La caserma dei Carabinieri, anch’essa inclusa nella variazione di bilancio, ha ricevuto un finanziamento temporaneo di 170mila euro, previsto dall’avanzo di bilancio. L’amministrazione auspica che questo supporto sia "momentaneo in attesa dell’intervento dell’ufficio per la ricostruzione post sisma". Il Comune prosegue anche con gli interventi per recupero e messa in sicurezza di Palazzo Chiavelli e Palazzo Molaioli.