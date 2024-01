Scuole nel mirino dei malviventi. Macchinette svuotate alle Rodari

Dopo i colpi a segno alla scuola primaria G. Pascoli e alla scuola secondaria G. Marchetti, i ladri hanno messo a segno un altro furto, questa volta a finire nel mirino è stata la scuola primaria G. Rodari.

La scorsa notte si sono introdotti nell’istituto di via dei Gerani e, una volta dentro, hanno forzato i distributori automatici di bibite e merende. Un misero bottino quello con cui si sono dati alla fuga. Ma quello a segno alla scuola Rodari non è l’unico colpo che i ladri hanno cercato di effettuare in questi giorni: ignoti hanno cercato d’introdursi lo scorso week-end alla scuola Arcobaleno dove hanno rotto un vetro ma non sono entrati. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno effettuato gli opportuni sopralluoghi ed i rilievi. Si cercano i responsabili anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti negli istituti. Danni di effrazione a carico degli istituti scolastici, proprio com’era avvenuto qualche settimana fa alla scuola secondaria Marchetti, dove i ladri avevano rotto tre finestre e la maniglia di una porta.

Per consentire gli opportuni controlli gli alunni avevano dovuto attendere fuori. Intanto proseguono i vari interventi di restyling in programma in numerose scuole della città. Dopo la demolizione di un’ala della scuola Puccini, gli alunni sono rientrati nella scuola elementare di via Botticelli a Cesanella, sottoposta anch’essa a restyling. A rifarsi i look è anche la scuola di Borgo Bicchia: l’edificio situato in via Del Lavoro, parte dell’istituto comprensivo "Senigallia Centro-Fagnani" è stato interessato da lavori di tinteggiatura e di risanamento dall’umidità: le pareti della scuola erano infatti in molti punti annerite dalla muffa e necessitavano di un intervento per rendere nuovamente salubri gli ambienti.