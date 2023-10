Scuole, ok al trasferimento del Savoia. A rischio il progetto delle Tombari

Rebus scuole ad Ancona, confermato da Comune e Provincia il trasferimento temporaneo del liceo scientifico Savoia-Benincasa in centro nella vecchia sede, mentre a saltare potrebbe essere il progetto delle elementari Tombari alle Palombare: "Preferisco non fare una cosa piuttosto di farne una male – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – In quel sito ci sono troppi vincoli, sia di inquinamento atmosferico che acustico. Presto in giunta vareremo il piano alternativo, abbiamo già un’idea pronta". Raccolti dall’esecutivo gli input arrivati dal professor Bonifazi, consulente del Pia, in particolare quello legato alla vicinanza della scuola (che avrebbe anche un nido al suo interno) alla ciminiera di Anconambiente. Sul fronte del Savoia invece si va avanti: "Il trasferimento del liceo scientifico Savoia-Benincasa nella ex sede di via Vecchini non salterà". A sostenerlo è il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, competente in materia di edilizia scolastica degli istituti superiori. Il dubbio è sorto spontaneo dopo le avvertenze del consulente per l’ambiente del Comune di Ancona, il professor Floriano Bonifazi, sulla scarsa idoneità del plesso proprio sotto il profilo dell’inquinamento visto che si trova immerso nell’epicentro del traffico urbano: "Abbiamo investito più di due milioni di euro – aggiunge Carnevali – Non c’è alcuna incompatibilità ambientale con il Pia, che contiene buone pratiche e non ha natura vincolante, in quanto, consapevoli dei problemi logistici dell’ex Savoia, abbiamo investito nella realizzazione della nuova impiantistica per garantire un ambiente salubre e conseguentemente la salute degli studenti".

Dunque si va avanti, al netto dei rischi segnalati dall’esperto, pronto ad attivare il Pia 2 (Piano urbano contro l’inquinamento, la prima parte è stata realizzata sotto la precedente giunta comunale). Il trasferimento degli studenti dall’attuale sede di via Marini (a due passi dalla questura) all’ex Savoia in centro città avverrà a cavallo delle festività natalizie. Una trasferimento dettato dalla necessità di rimettere le mani sul plesso scolastico, che sarà demolito e ricostruito, a causa di alcuni vizi di agibilità. Essendo parte di un progetto Pnrr, i tempi di realizzazione dell’opera non saranno inferiori ai due anni, poi ci sarà il collaudo e la rendicontazione. L’obiettivo è tornare sui banchi originali per l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027: "L’edificio – sostiene l’ingegner Vallasciani, responsabile dell’ufficio edilizia scolastica della Provincia – è stato dotato di un impianto di ventilazione meccanica controllata per cui il ricambio dell’aria non avviene direttamente dall’esterno, con l’apertura delle finestre, ma attraverso apposito impianto di trattamento aria. Sono presenti 6 unità di trattamento dell’aria che hanno la funzione di prelevare aria consumata dagli ambienti interni, espellerla verso l’esterno. Allo stesso tempo l’aria esterna, prima di essere immessa all’interno, viene filtrata e trattata. Gli impianti sono dotati di specifici filtri che trattengono particelle pulverulente e idrocarburi e immettono nell’ambiente interno aria pulita. Gli impianti, inoltre, hanno la funzione di riscaldare l’aria quando viene prelevata dall’ambiente esterno in inverno e di raffrescarla quando la stessa è prelevata in estate. In questo modo l’aria viene anche ripulita da batteri e virus maggiormente presenti in ambienti chiusi".

Pierfrancesco Curzi