Scuole Puccini, demolita l’ala inagibile: edificio pronto entro l’anno

Demolita l’ala inagibile della scuola Puccini, l’edificio sarà ricostruito nel 2024. Nel 2017 era stata inaugurata un’ala della stessa scuola elementare, al termine di un intervento di riqualificazione e adeguamento sismico.

L’obiettivo è quello di concludere i lavori riguardanti l’ala est nel 2024. Attraverso i fondi Pnrr per 2.6 milioni di euro, a cui si sono aggiunti contributi Gse per 874mila euro e contributi comunali, si è arrivati a una somma necessaria per l’intervento che ammonta a 4,9 milioni di euro.

La riapertura definitiva della scuola elementare Puccini metterà fine ai trasferimenti a cui sono state costrette alcune classi negli ultimi cinque anni.

Alcune erano state spostate prima nella scuola elementare di Cesanella, poi, in una parte dei locali della scuola Secondaria Mercantini, dov’è stata trasferita anche la segreteria che fino alla chiusura dell’ala est, si trovava al primo piano dell’edificio dichiarato inagibile.

Gli alunni del quartiere di Vivere Verde – Pace potranno finalmente tornare ad avere la loro scuola ed identificarsi in essa grazie all’impegno degli Amministratori che dopo numerose riunioni con i genitori degli alunni e la dirigente della scuola sono riusciti a trovare una soluzione.