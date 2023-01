Se il prezzo del Rockisland non è giusto

Manuel Spadazzi

Quanto costa ai bagnini (all’anno) un metro di spiaggia? Poco più di un caffè. E anche se i canoni pagati dalle attività balneari da quest’anno sono stati aumentati del 25 per cento, restano bassi, bassissimi. In attesa di una riforma seria su concessioni e canoni, c’è chi rischia di pagare un prezzo salatissimo e di affondare. È il caso del Rockisland, lo storico locale sul porto. Rientra tra le cosiddette attività pertinenziali, dove non solo l’area ma pure i manufatti sono considerati proprietà del Demanio. Quando i titolari del Rockisland credevano di aver ‘sanato’ i debiti per i canoni arretrati, ecco la doccia gelata del Demanio: quei soldi non bastano, servono altri 360mila euro.