Se la Befana è punk oppure grunge

Buon 2023 cari lettori! Si apre un nuovo anno e tante altre nuove (o vecchie ma rinfrescate) mode da raccontare, ma non solo. Mi sono chiesto come aprire questi nuovi 12 mesi di rubrica assieme e penso sia giusto riproporvi un pezzo che pubblicai due anni fa: avevo immaginato una amicizia tra la Befana e una delle più importanti stiliste mondiali morta una settimana fa, Vivienne Westwood.

Eccolo qui. La Befana è sicuramente punk. Ma anche grunge. La scorsa notte è passata nelle case italiane e la sua personalità è avvolta da mille leggende. Ma ho degli scoop. Come farebbe Jessica Fletcher iniziamo dai dati che conosciamo, per poi passare alle mie rivelazioni. Allora, vive in Urbania dove almeno dal 1997 viene celebrata con una grande festa. Abita in una suggestiva casa del centro ed è portatrice sana di leccornie. Dolciumi come caramelle e cioccolate rappresentano buona parte del suo export. Anche il carbone, in quantità variabile, è una degna componente della sua produzione con i mandaranci. Poi a volte ci sono giocattoli o piccoli doni che completano il campionario. Ciò che non sapete è che dalla tranquilla Casteldurante prima e dalla moderna Urbania poi ha dei rapporti intensi con Londra. Posso dire che è vestita da Vivienne Westwood, il suo stile non mente mai con quei colori scuri ma brillanti, i tagli degli abiti e i bellissimi tartan in combinazioni uniche. Suppongo siano grandi amiche. Così come sono certo che fosse molto vicina ai Sex Pistols e forse proprio con Vivienne ne ha implementato la forza. Ecco dove forse passa il resto dell’anno.

Per conoscere meglio il suo lavoro e la sua missione vi consiglio un libro completo e bellissimo, nella collana Sfilate de l’Ippocampo il volume Vivienne Westwood.

Un profumo con cui iniziare questo 2023? Una delle grandi rivelazioni del 2022 è stata la fragola. Iniziamo da lei.

