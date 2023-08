Se l’opera d’arte è per tutti Dal Giappone fino ad Ancona per un film sul museo Omero La nipote dell’imperatore plaude

di Raimondo Montesi

Ha un titolo affascinante il film documentario che giovedì 31 (ore 21) sarà proiettato in anteprima nazionale al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona: "Le mani toccano il mondo". L’evento, che avrà come presentatrice d’eccezione la giornalista Carmen Lasorella, getta un ponte ideale tra il Giappone e Ancona. Giapponese è la regista, Koko Okano, anconetano è il protagonista ideale dell’opera: il Museo Tattile Omero. Il docufilm, infatti, è il frutto delle numerose visite che la Okano ha fatto alla Mole Vanvitelliana, sede dell’Omero. Le riprese hanno avuto come principale ‘set’ proprio il museo presieduto da Aldo Grassini, che naturalmente ha accolto la giovane studiosa nipponica con grande piacere.

"Venite a scoprire una storia internazionale nata e cresciuta nella nostra città grazie alla forza dell’idea e dei suoi protagonisti". Questo è l’invito lanciato dal Museo Omero per la serata del 31, a ingresso è libero (prenotazione ‘gradita’ su [email protected]). Il 9 settembre il film sarà replicato al Museo virtuale della Scultura e dell’Architettura di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Per maggiori informazioni: https:bit.ly3snRWzR.

"Koko Okano si è appassionata al tema dell’accessibilità – spiega il professor Grassini – un ambito in cui il Giappone è indietro rispetto a noi. E’ venuta più volte ad Ancona, con l’obiettivo di realizzare un film sul Museo Omero e appunto sulla tematica dell’accessibilità alle opere d’arte. ‘Le mani toccano il mondo’ è già stato presentato in Giappone, nel corso di alcune importanti occasioni, ed ha avuto un notevole successo. La nipote dell’imperatore l’ha voluto vedere due volte". Inutile dire che tra il presidente Grassini e Koko Okano, la quale tra l’altro dirige un museo nella provincia giapponese di Yamanashi, è sorta subito un’intesa speciale, visto che gli argomenti di cui tratta il docufilm sono alla base della nascita e della ‘filosofia’ stesse del Museo Omero. "L’accessibilità e la fruizione tattile delle opere d’arte sono temi di cui parliamo da molto tempo – ricorda Grassini – per cui non possiamo che essere felici per questa iniziativa che ci coinvolge direttamente. Le riprese, infatti, sono state effettuate in gran parte all’interno del Museo Omero". Non solo. Koko Okano a quanto pare è rimasta colpita anche dal risvolto ‘umano’ del museo, in relazione a chi ne rappresenta l’anima, il presidente e sua moglie. "La Okano si è interessata a me e a mia moglie Daniela come esempi di autonomia". Il riferimento, naturalmente, è alla cecità di entrambi, condizione che non ha impedito alla coppia non solo di condurre quella che si potrebbe definire una vita ‘normale’, ma anche di raggiungere importanti obiettivi a livello professionale, visto che ormai da molto tempo il Museo Omero è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Il film ‘made in Japan’ ne è un’ulteriore conferma. Grazie ad esso in tanti scopriranno un luogo pressoché unico al mondo, dove è ‘vietato non toccare’.