Se n’è andato a 94 anni l’uomo della Splendar

Con Silvio Cavarocchi se ne va un enorme pezzo di commercio e memoria storica di Ancona. L’uomo che ha fondato e gestito per due terzi di secolo l’attività di copisteria della Splendar, in via Veneto, in pieno centro. Il notissimo negoziante anconetano si è spento domenica all’età di 94 anni (li aveva compiuti lo scorso 20 maggio) e lascia un vuoto molto importante proprio nel tessuto commerciale del capoluogo marchigiano. Nato a L’Aquila nel appunto nel maggio del 1929, dopo appena un anno con la sua famiglia si è trasferito ad Ancona e qui è rimasto per tutta la sua vita. Cavarocchi è morto domenica scorsa nella sua casa di via Verdi ad Ancona e lì ieri è stata allestita la camera ardente. Il funerale del negoziante anconetano è stato fissato per questa mattina, alle 10, nella chiesa della Misericordia. Una scelta non casuale quella della chiesa dove officiare la messa in suffragio che si trova a poche decine di metri dalla storia attività gestita da Cavarocchi, la Splendar appunto, fino al 2016, quando all’età di 88 anni ha deciso di lasciare. Da allora quel negozio all’angolo tra via Veneto, via Vecchini e via San Martino è occupato da un’altra attività che nulla ha a che vedere ciol mondo della copisteria. Cavarocchi era arrivato ad Ancona nei primi anni ‘30 assieme alla sua famiglia mandata al confino proprio ad Ancona. Una famiglia coinvolta duramente nella guerra che gli aveva strappato due fratelli, morti durante il secondo conflitto mondiale. Nel 1950 Silvio Cavarocchi ha aperto la prima copisteria della città proprio nella sede originale che è rimasta la stessa per 66 anni. Quel negozio all’angolo dell’incrocio è stato per tantissimi anni il punto di riferimento per i professionisti della città che avevano bisogno di fotocopie e altre prestazioni tecniche che soltanto lì alla Splendar si potevano fare. Col tempo oltre alla parte di copisteria è cresciuta molto l’attività di cartoleria, anche in quel vero e proprio punto di riferimento. Nel 2016 Cavarocchi ha abbassato definitivamente la saracinesca del suo negozio che portava una dicitura particolare ‘Eliofotocopie’ tanto che molti pensavano che il nome del titolare fosse Elio e non il sistema tecnologico. Nel 2017 l’amministrazione comunale di Ancona gli ha conferito la Civica Benemerenza della città. Cavarocchi lascia in particolare i due nipoti Giovanna e Gioacchino e i tanti amici e conoscenti.