"Se trovano la giornata giusta, i dorici possono fare la sorpresa"

Il capitano di sempre ad Ancona è quello che ha condotto la squadra dorica a conquistare la prima promozione in serie A, nel 1992. Massimo Gadda, oggi sulla panchina del Ravenna capolista del proprio girone in serie D, ha giocato anche con il Cesena, e da doppio ex inquadra il momento dell’Ancona e le difficoltà che incontrerà nella partita di domani contro i bianconeri di Romagna, ma anche le possibilità di successo, così come quelle di conquistare la salvezza. "Il Cesena è la squadra più forte del girone – attacca Gadda, intervenuto nei giorni scorsi sulle frequenze di Radio Tua –, non di un altro pianeta, ma sicuramente la più forte, per lei parlano i risultati e la classifica, anche se c’è la Torres che dietro non molla e che sta facendo un campionato davvero eccezionale. Non è una squadra imbattibile, ma senz’altro forte e credo che vincerà questo campionato, una squadra con valori importanti, squadra fisica, gruppo compatto. Per il Cesena è l’anno buono. Poi Ancona-Cesena può finire in qualunque modo, nei 90’ può succedere di tutto, l’Ancona ha dei valori e in una partita si può anche azzerare la differenza che c’è in questo momento in classifica". I dorici se la possono giocare, a patto di disputare una grande prova. "Il Cesena ha avuto una continuità di risultati e prestazioni incredibili, segna tanti gol, ha giocatori di categoria forti – prosegue Gadda –. Ma l’Ancona se la deve giocare, ci sono tre punti in palio importanti e di imbattibile non c’è nessuno. Se l’Ancona trova la giornata giusta, potrebbe anche fare la sorpresa". Il risultato dell’andata non spaventerà i dorici. "Era un momento diverso del campionato, difficile abbinarlo alla partita di ritorno, non credo che inciderà – dice Gadda –. Credo che inciderà, invece, il buon momento dell’Ancona e la necessità di fare punti contro quella che in questo momento è la squadra più forte". Un girone di ritorno in cui la squadra di Colavitto dovrà conquistarsi la salvezza senza passare dai playout. "L’Ancona ha valori più alti di quello che al momento dimostra la classifica e di quello che ha fatto vedere nel girone di andata. Poi per centrare il risultato salvezza bisogna restare uniti e compatti, l’ambiente, i tifosi, i giocatori, la società, tutti insieme. Perché queste sono annate pericolose. Ma analizzando solo la squadra, i valori sono superiori a quanto fatto vedere fino adesso". Un altro campionato, il girone di ritorno. "Molte volte dimostra cose diverse rispetto a quanto visto nel girone di andata – conclude ancora Gadda –. È un campionato diverso, ma può esserlo anche per l’Ancona, in senso positivo. Fondamentale sarà restare uniti. E quando ci sono delle annate così particolari e pericolose, bisogna pensare prima di tutto a mantenere la categoria". Giuseppe Poli