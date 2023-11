"Se un giorno…", il Canguro e gli avvenimenti inattesi

Un mese in compagnia dello spettacolo ‘Se un giorno…’, realizzato dal Teatro del Canguro di Ancona.

Sabato e domenica (ore 18) al Teatrino del Piano andrà in scena questo lavoro diretto da Lino Terra e interpretato da Natascia Zanni (foto), Cecilia Raponi e Lorella Rinaldi.

Lo spettacolo sarà replicato ogni weekend del mese, da venerdì a domenica (il 10, l’11 e il 12, il 17, il 18 e il 19, il 24, il 25 e il 26).

"Ci sono certe cose che possono capitare quando meno te l’aspetti – si legge nella presentazione –. Possono essere belle o meno belle, che hai aspettato per tanto tempo o alle quali non avevi mai pensato. E in quest’ultimo caso possono provocare grande allegria, o lasciare addosso una certa delusione, ma sempre e comunque potranno cambiare il corso della tua giornata. Potrebbe essere una visita inaspettata, un regalo che non pensavi di ricevere, qualcuno che ti fa uno scherzetto simpatico o uno stupido scherzo che proprio non fa ridere. Se un giorno sentirai bussare alla tua porta avrai soltanto il tempo di provare ad indovinare chi e cosa potrà esserci dall’altra parte. Soltanto qualche secondo. Poi, una volta aperta quella porta, dovrai accettare quello che la sorte ti riserva".

Lo spettacolo racconta proprio quello che può accadere quando la porta si apre.