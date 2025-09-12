"Se vivessi in Palestina lotterei per libertà e futuro dei miei figli"

"Se vivessi in Palestina è chiaro che combatterei per la libertà ed il futuro dei miei figli contro ogni sopraffazione". Sono le parole del sindaco di Ancona e vicepresidente dell’Anci, Daniele Silvetti, in risposta alla domanda rivoltagli su queste pagine dalla pacifista anconetana Silvia Severini, che ieri si è imbarcata nel porto siciliano di Augusta per unirsi alla Flotta della Resistenza Globale. Da cittadina del capoluogo regionale, prima di partire Severini si è rivolta al sindaco: "È un padre, è un genitore, esattamente come me, Silvetti, quindi – ha dichiarato la donna al Carlino – che si metta una mano sulla coscienza e si ponga la stessa domanda che mi sono posta io: - Cosa farei se a Gaza ci fossero i miei figli?".

E il sindaco ha risposto, "da sindaco e da genitore": se a Gaza ci fossero i suoi figli, combatterebbe per la loro libertà ed il loro futuro contro ogni sopraffazione. La sicurezza della concittadina Severini, sebbene la sua decisione di imbarcarsi per Gaza non dipenda da lui, sta a cuore al sindaco? "Assolutamente sì", ha affermato Silvetti. Cosa ne pensa dei nostri connazionali partiti per Gaza? Cosa farebbe se la nave di Severini fosse bombardata? "Sentirei il dovere di conoscere le condizioni dei miei concittadini - ha risposto Silvetti - e avere informazioni utili da trasmettere ai familiari". Severini si è rivolta anche alle istituzioni nazionali e internazionali, chiedendo di fare quello che hanno fatto per la Russia e ha chiesto di essere riportata in Italia per votare alle elezioni regionali. I partiti dell’opposizione in Parlamento, Pd, M5s, Avs, dopo gli attacchi dei droni alle navi della flotta ormeggiate a Tunisi, hanno chiesto garanzie di sicurezza per la Flotilla, e alla premier Meloni che riferisca in Parlamento. Il ministro degli esteri Tajani, però, ha replicato che l’Italia non ha competenza, trattandosi di una nave portoghese in acque tunisine senza italiani coinvolti. A Severini, che è italiana, cosa risponderà? E cosa succederà nelle scuole lunedì? Si potrà osservare un minuto di silenzio per il genocidio dei palestinesi, come chiesto da docenti e sindacati di base?