Sebastiano Mantovani presenta il suo libro

Un libro ironico, la provincia con le sue idiosincrasie e un anno intero dietro ai racconti di una voce femminile un po’ caustica che scappa da un presente che odia, grazie ad un passato che può raccontarsi come più le piace. Ecco a voi ‘Come coriandoli sul mare’, il libro di Sebastiano Mantovani (nella foto) che sarà presentato oggi pomeriggio (ore 18) alla libreria Fogola di Ancona, in corso Mazzini. "In realtà sappiamo poco di noi stessi, finché non entriamo in contatto con la ‘gente’, che per gli altri siamo noi. Sembra complicato, e in effetti lo è", scrive Mantovani. La storia, raccontata da un narratore leggermente ‘intrusivo’, è ambientata in provincia e copre un arco narrativo che va dal 2018 al 2019. L’autore descrive le vicissitudini di una intellettuale adulta che si rifugia nel passato, considerato un rifugio dal mondo non proprio esaltante di oggi. Trapassando via via incontri indesiderati e conflitti, miserabili cadute e risalite superlative, la protagonista si ritroverà ad un bivio: sopravvivere ‘ai confini della realtà’ oppure lasciarsi prendere per mano da quel mondo che biasima e iniziare finalmente a vivere.