Seconda Categoria ferma per Pasqua: Loreto promosso, retrocessioni decise

Settimana di stop per la Seconda Categoria, ferma per la Pasqua come tutti i tornei dilettantistici. Si riprenderà sabato 26 aprile con le ultime due giornate che dovranno decidere i verdetti rimanenti in entrambi i gironi con squadre anconetane impegnate, il C e il D. Tre sono le sentenze già emesse anche per la matematica: si tratta della promozione in Prima Categoria del Loreto, che ha vinto con due giornate di anticipo il girone D e poi ha fatto il bis qualche giorno dopo vincendo anche la Coppa Marche di categoria battendo in finale a Civitanova il Ripe San Ginesio e le retrocessioni sempre nel girone D dell’Europa Calcio e nel gruppo C del Borgo Molino: entrambe sono sicure di giungere all’ultimo posto, l’unico che condanna alla retrocessione diretta. Tutti da decidere gli altri verdetti a partire da quello più atteso, il salto dalla Seconda alla Prima Categoria nel girone C, dove la lotta è serrata dopo la sconfitta della capolista Le Torri Casteplanio, che ha riaperto i giochi sia per il Cupramontana, secondo a punto, che per l’Olimpia Ostra Vetere, terzo a -3. Da decidere playoff e playout. Questi i match in programma nel fine settimana.

Girone C 29esima Giornata, sabato 26 aprile. Avis Arcevia-Cupramontana; Le Torri Castelplanio-Corinaldo; Monsano-Aurora Jesi; Monte Porzio-Olimpia Ostra Vetere; Monte Roberto-Trecastelli; Senigallia Calcio-Rosora Angeli; Serrana 1933-Chiaravalle; Terre del Lacrima-Borgo Molino Classifica. Le Torri Castelplanio 55; Cupramontana 54; Olimpia Ostra Vetere 52; Avis Arcevia 47; Chiaravalle, Trecastelli 46; Monte Roberto 45; Corinaldo 42; Aurora Jesi 36; Terre del Lacrima, Rosora Angeli 35; Monsano 33; Serrana 1933 27; Monte Porzio 23; Senigallia Calcio 21; Borgo Molino 10.

Girone D. Partite 29° Giornata sabato 26 aprile. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica; Giovane Offagna-Candia Baraccola; GLS Dorica-Osimo Stazione Five; Leonessa Montoro-Villa Musone; Loreto-Falconarese; Nuova Sirolese-Europa Calcio; Piano San Lazzaro-Camerano; SA Castelfidardo-Palombina Vecchia Classifica. Loreto 63; Agugliano Polverigi 56; Ankon Dorica 52; Palombina Vecchia 48; GLS Dorica 47; SA Castelfidardo 46; Piano San Lazzaro 42; Nuova Sirolese 41; Osimo Stazione Five, Villa Musone 35; Candia Baraccola, Leonessa Montoro 32; Falconarese 31; Camerano 27; Giovane Offagna 20; Europa Calcio 8.

Andrea Pongetti