Seconda Categoria: Le Torri Castelplanio allunga sul Cupramontana nel girone C

Giornata da brividi in Seconda categoria con possibile svolta nel girone C dove la capolista Le Torri rischia grosso ma alla fine guadagna un punto sul Cupramontana, che ora insegue a 4 punti con 3 partite da giocare. La squadra di Castelplanio perdeva 3-1 in casa, ma con due gol nel recupero pareggia 3-3 e allunga di un punto sul Cupramontana che negli stessi minuti finali invece crolla di schianto e perde 4-2. Nel girone D perde la capolista Loreto, ma l’Agugliano Polverigi non ne approfitta 1-1 in casa. Pareggia il Borgo Molino ma non basta: retrocessione matematica al primo anno nella categoria.

Girone C. Avis Arcevia-Senigallia Calcio 1-1; Corinaldo-Aurora Jesi 2-0; Le Torri Castelplanio-Chiaravalle 3-3; Monsano-Rosora Angeli 0-0; Monte Porzio-Borgo Molino 0-0; Monte Roberto-Cupramontana 4-2; Serrana-Terre del Lacrima 1-1; Trecastelli-Olimpia Ostra Vetere 0-0. Classifica. Le Torri Castelplanio 55; Cupramontana 51; Olimpia Ostra Vetere 49; Chiaravalle, Avis Arcevia 47; Trecastelli 46; Monte Roberto 45; Corinaldo 39; Terre del Lacrima 34; Monsano, Auora Jesi 33; Rosora Angeli 32; Serrana 1933 26; Monte Porzio 22; Senigallia Calcio 20; Borgo Molino 9. Prossimo turno. Aurora Jesi-Monte Roberto; Borgo Molino-Serrana 1933; Chiaravalle-Monte Porzio; Cupramontana-Monsano; Olimpia Ostra Vetere-Le Torri Castelplanio; Rosora Angeli- Avis Arcevia; Senigallia Calcio-Terre del Lacrima; Trecastelli-Corinaldo.

Girone D. Agugliano Polverigi-Osimo Stazione Five 1-1; Ankon Dorica-Candia Baraccola 1-0; Giovane Offagna-Camerano 1-2; GLS Dorica-Loreto 2-1; Leonessa Montoro-Falconarese 1-0; Nuova Sirolese-Piano San Lazzaro 1-0; Palombina Vecchia-Villa Musone 4-0; SA Castelfidardo-Europa Calcio 6-0. Classifica. Loreto 60; Agugliano Polverigi 53; Ankon Dorica 51; Palombina Vecchia 47; GLS Dorica 46; SA Castelfidardo 45; Piano San Lazzaro 42; Nuova Sirolese 40; Villa Musone 35; Osimo Stazione Five 32; Candia Baraccola 31; Falconarese 30; Leonessa Montoro 29; Camerano 26; Giovane Offagna 17; Europa Calcio 8. Prossimo turno. Ankon Dorica-Palombina Vecchia; Camerano-Nuova Sirolese; Candia Baraccola-SA Castelfidardo; Europa Calcio-Giovane Offagna; Falconarese-GLS Dorica; Loreto-Piano San Lazzaro; Osimo Stazione Five-Leonessa Montoro; Villa Musone-Agugliano Polverigi.

Andrea Pongetti