Seconda Categoria: Le Torri Castelplanio in vetta, Ankon Dorica cade nel girone D

Tredicesima giornata in Seconda Categoria, solo due match alla fine del girone di andata. Due squadre solitarie al comando nei due gironi con formazioni anconetane, il C e il D: sono Le Torri Castelplanio nel girone C e l’Ankon Dorica nel girone D. Se però il Castelplanio esulta perché battendo in casa 1-0 l’Olimpia Ostra Vetere guadagna tre punti di vantaggio sulle seconde, cioè Monte Roberto e Cupramontana, non può dire lo stesso l’Ankon Dorica che incappa nella prima sconfitta stagionale perdendo 5-4 sul campo del Palombina Vecchia. Partita davvero divertente con nove reti e una grande quantità di emozioni con la sorpresa della squadra locale, a metà classifica, nel dermare la leader. Il vantaggio però dell’Ankon resta relativamente solido perché il Loreto secondo in classifica non va oltre il pareggio e recupera solo una lunghezza di ritardo: ora è a -5.

Girone C Risultati. Avis Arcevia-Rosora Angeli 3-1; Corinaldo-Trecastelli 3-1; Le Torri Castelplanio-Olimpia Ostra Vetere 1-0; Monsano-Cupramontana 2-0; Monte Porzio-Chiaravalle 1-3; Monte Roberto-Aurora Jesi 2-1; Serrana 1933-Borgo Molino 1-1; Terre del Lacrima-Senigallia Calcio 2-1. Classifica. Le Torri Castelplanio 27, Monte Roberto, Cupramontana 24; Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia 23; Chiaravalle 20; Corinaldo, Trecastelli, Terre del Lacrima 19; Serrana 1933 15; Monte Porzio, Monsano, Rosora Angeli 14; Senigallia Calcio 13; Aurora Jesi 9; Borgo Molino 7. Prossimo turno. Aurora Jesi-Monsano: Borgo Molino-Terre del Lacrima; Chiaravalle-Serrana 1933; Corinaldo-Le Torri Castelplanio; Cupramontana-Avis Arcevia; Rosora Angeli-Senigallia Calcio; Olimpia Ostra Vetere-Monte Porzio; Trecastelli-Monte Roberto.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Villa Musone 3-1; Giovane Offagna-Europa Calcio 1-1; GLS Dorica-Falconarese 0-2; Leonessa Montoro-Osimo Stazione Five 2-2; Nuova Sirolese-Camerano 3-1; Piano San Lazzaro-Loreto; Palombina Vecchia-Ankon Dorica 5-4; SA Castelfidardo-Candia Baraccola 2-2. Classifica. Ankon Dorica 30; Loreto 25; SA Castelfidardo 24; Piano San Lazzaro, Agugliano Polverigi 22; Osimo Stazione Five 20; Nuova Sirolese, Palombina Vecchia 19; GLS Dorica 18; Villa Musone 17; Candia Baraccola 15; Leonessa Montoro, Camerano 13; Falconarese 12; Giovane Offagna 8; Europa Calcio 7. Prossimo turno. Ankon Dorica-Agugliano Polverigi; Camerano-Piano San Lazzaro; Candia Baraccola-Giovane Offagna; Europa Calcio-Nuova Sirolese; Falconarese-Loreto; Osimo Stazione Five-GLS Dorica; Palombina Vecchia-SA Castelfidardo; Villa Musone-Leonessa Montoro.

Andrea Pongetti