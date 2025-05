Seconda Categoria: verdetti finali nei gironi C e D, playoff e retrocessioni decisi

Si è chiuso il torneo di Seconda categoria con gli ultimi verdetti nei gironi con anconetane, cioè il C e il D. Nel girone C, dove era già salito il Le Torri Castelplanio (foto), vanno ai playoff Cupramontana, Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia e Trecastelli, nell’ordine. L’altra retrocessione oltre al Borgo Molino sceso matematicamente da tempo, verrà decisa dal playout tra Senigallia Calcio e Monte Porzio, che hanno chiuso a pari punti, ma il vantaggio del fattore campo sarà dei senigalliesi dunque leggermente favoriti. Nel girone D, dove era già promosso il Loreto e già retrocesso l’Europa Costabianca, la seconda retrocessione coinvolge la Giovane Offagna, che chiudendo a 10 punti dalla terz’ultima retrocede direttamente e dunque non ci saranno i playout. Ai play-off Ankon Dorica, GLS Dorica, Agugliano Polverigi e Palombina Vecchia.

Girone C, risultati: Aurora Jesi-Monte Porzio 0-2; Borgo Molino-Avis Arcevia 2-3; Chiaravalle-Monsano 4-3; Corinaldo-Senigallia Calcio 1-2; Cupramontana-Serrana 1933 2-1; Olimpia Ostra Vetere-Monte Roberto 5-1; Rosora Angeli-Terre del Lacrima 0-2; Trecastelli-Le Torri Castelplanio 1-0. Classifica: Le Torri Castelplanio 58; Cupramontana 57; Olimpia Ostra Vetere 56; Avis Arcevia 53; Trecastelli 52; Chiaravalle 49; Monte Roberto 45; Corinaldo 42; Terre del Lacrima 41; Monsano, Aurora Jesi 36; Rosora Angeli 35; Serrana 1933 30; Senigallia Calcio, Monte Porzio 27; Borgo Molino 10. Promossa Le Torri Castelplanio. Playoff Semifinali: Cupramontana-Trecastelli; Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia. Retrocessa Borgo Molino. Playout: Senigallia Calcio-Monte Porzio.

Girone D, risultati: Ankon Dorica-SA Castelfidardo 3-1; Camerano-GLS Dorica 2-0; Candia Baraccola-Agugliano Polverigi 2-2; Europa Costabianca-Leonessa Montoro 0-3; Falconarese-Piano San Lazzaro 2-2; Osimo Stazione Five-Nuova Sirolese 3-1; Palombina Vecchia-Loreto 3-2; Villa Musone-Giovane Offagna 4-1. Classifica: Loreto 63; Ankon Dorica 58; Agugliano Polverigi 57; Palombina Vecchia 54; GLS Dorica 50; SA Castelfidardo 46; Nuova Sirolese 44; Piano San Lazzaro 43; Villa Musone 41; Osimo Stazione Five 38; Leonessa Montoro, Falconarese 35; Candia Baraccola, Camerano 33; Giovane Offagna 23; Europa Costabianca 8. Promossa: Loreto. Retrocesse: Europa Costabianca, Giovane Offagna. Niente Playout. Playoff semifinali: Ankon Dorica-GLS Dorica; Agugliano Polverigi-Palombina Vecchia.

Andrea Pongetti