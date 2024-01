Seconda sconfitta di fila per la Nova Volley Loreto

3

LORETO

PARZIALI: 23-25, 25-20, 25-18, 25-17 LUBE : Giacomini 13, Giani 9, Stambuco, Iurisci M. 16, Spina 4, Raccosta, Lanciotti, Cremoni 16, Baldoni, Zara 8, Stella (L), Dolcini. All. Rosichini.

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 1, Conocchioli 1, Areni 1, Zazzarini 1, Campana 4, Torregiani 20, Alessandrini 6, Vecchietti 5, Mangiaterra 5, Dignani (L), Marchetti 4, Albonetti , Papa (L2). All. Iurisci G.

Arbitri: Arghittu e Ciampanella

Seconda sconfitta consecutiva per la Nova Volley che cade all’Eurosuole Forum. Brutta serata per Loreto che vince il primo set, ma poi cede alla maggiore carica degli avversari. Prestazione grigia dei ragazzi di coach Iurisci che si aggiudicano il primo set in volata grazie all’errore finale di Spina, in una frazione dove i locali commettono ben dieci errori. Poi la partita cambia, con la Lube che ottiene la terza vittoria stagionale raggiungendo quota 10 in classifica. Loreto resta a 20. Ora la lunga pausa.