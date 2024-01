Secondo memorial dedicato al viceispettore dei vigili Manuel Panico

A due anni dalla scomparsa di Manuel Panico, il viceispettore di Polizia locale di Falconara, gli amici organizzeranno domenica il secondo Memorial in suo ricordo. Il 49enne, in seguito ad alcune complicazioni dovute al Covid, si era spento il 15 gennaio 2022, nell’incredulità e nel dolore generale. Il suo ricordo è, però, a tutt’oggi forte e vivo. E così, gli agenti di Falconara e Ancona, nonché i fedelissimi dello Juventus Club Ancona scenderanno in campo, dalle 8.30 al PalaBadiali, per un triangolare nel segno delle emozioni. I premi saranno offerti dalla ditta di idraulica Andrea Mosca. Seguirà un pranzo conviviale al Country Da Lino in zona Agugliano. Un momento, insomma, per non dimenticare un amico e un professionista esemplare: Manuel Panico.