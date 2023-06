Sedicenne investita da un’auto mentre attraversa Trasportata a Torrette, non rischia la vita

Attraversa la strada e viene investita. Paura ieri pomeriggio per una ragazzina di 16 anni che è stata travolta da una Fiat Panda mentre si trovava in via della Madonnetta. La minorenne è finita a terra. Chiamato il 118 sono andate sul posto sia l’automedica che una ambulanza della Croce Gialla. La 16enne ha riportato alcune contusioni e dopo essere stata stabilizzata sul posto l’ambulanza l’ha portata sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i vigili urbani. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17. Toccherà agli agenti ricostruire la dinamica esatta. Stando alle prime notizie la 16enne sarebbe stata in procinto di attraversare la carreggiata quando è stata investita. E’ il secondo investimento in pochi giorni che ha riguardato una minorenne. Sabato sera, in via Maggini, era toccato ad una 15enne, a bordo di uno scooter. Ad investirla, attorno alla mezzanotte, era stata un’auto che poi si sarebbe dileguata. Sul posto era intervenuta la polizia. Si sta ancora cercando l’auto pirata e qualche testimone che abbia visto l’incidente in diretta e che sia in grado di aiutare nella ricerca del responsabile.