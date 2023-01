Sedici musicisti suonano in piazza L’omaggio della città a Pergolesi

L’abbraccio musicale della sua città a Giovambattista Pergolesi nel giorno della nascita. È andato in scena ieri l’omaggio al grande compositore nella piazza a lui dedicata per una affascinante maratona al pianoforte. Sedici i musicisti che da ieri mattina hanno suonato il grande pianoforte a coda posizionato in piazza. "Un personaggio dalla vita breve ma molto intensa – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - segnata purtroppo da una salute precaria che non lo ha racchiuso in solitudine ma gli ha dato la possibilità di esprimere la sua personalità attraverso la musica. Questa giornata è un modo per riallacciare il rapporto tra Giovan Battista Pergolesi e la cittadinanza, in una data che vorrei diventasse un appuntamento fisso ogni anno, perché Pergolesi così come Federico II sono due grandi personaggi che intendiamo celebrare". Il sindaco ha deposto una rosa bianca sul monumento dedicato a Pergolesi prima di lasciare spazio ai musicisti, tra cui anche la Banda musicale Città di Jesi "G.B.Pergolesi" al completo. Ne è seguito un itinerario guidato con partenza dal teatro Pergolesi.