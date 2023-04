Sedici sono già usciti dal processo

Spese facili in Regione, in 16 sono usciti recentemente dal processo. Per 14 è sopraggiunta la prescrizione mentre per due, oltre alla prescrizione, è stato evidenziato che per alcuni reati hanno già avuto una condanna e quindi non possono essere sottoposti ad un nuovo processo. La sentenza per i 16 è arrivata prima di proseguire con il procedimento che riguarda le spese di libri, pranzi, occhiali, donazioni di beneficenza e spostamenti che sarebbero stati pagati da ex consiglieri regionali e addetti ai gruppi consiliari con i soldi pubblici. Il non doversi procedere "per intervenuta prescrizione", accettata dagli imputati (era possibile anche opporsi e rimanere nel processo), ha riguardato Giuliano Brandoni, Antonio D’Isidoro, Roberto Giannotti, Leonardo Lippi, Katia Mammoli, Luigi Minardi, Fabio Pistarelli, Cesare Procaccini, Franca Romagnoli, Vittoriano Solazzi, Franco Sordoni, Oriano Tiberi, Luigi Viventi e Roberto Zaffini. Per Ottavio Brini e Franco Capponi il non doversi procedere per intervenuta prescrizione riguarda tutte le contestazioni ad eccezione delle spese per omaggi e doni natalizi. Le accuse per tutti è di peculato. Il processo, che vedeva 55 imputati iniziali, ora riguarda 39 persone ed è tornato in tribunale dopo il non luogo a procedere del 2016.