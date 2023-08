Seduzione al Jamboree Stasera c’è il burlesque

Il fascino intramontabile del burlesque regna sovrano oggi al ‘Summer Jamboree’. Questa sera (ore 23) al Teatro La Fenice va in scena il ‘Burlesque, Cabaret and Music Show’, con un quartetto internazionale composto dalla francese Ô De Mon Chéri, dall’inglese Eliza Delite, dalla spagnola Ruby Rudy e dallo statunitense Russell Bruner. L’evento, presentato da Bianca Nevius, sarà animato anche dalla musica live del gruppo The Good Fellas Ingresso da 16 a 22 euro. Sono soprattutto i primi tre nomi quelli da tenere a mente. Ma l’odierna giornata sulla spiaggia di velluto regalerà molti altri momenti di divertimento. A partire dal palco centrale in piazza Garibaldi. Dove alle ore 21.45 si esibiranno The Jolly Rockers, band che per l’occasione includerà la coppia Greg & Max Paiella. Il gruppo è ormai una vera e propria house band del festival. Nato nel 1982 a Roma da un’idea di Claudio "Greg" Gregori, il progetto musicale è dedicato ai mitici anni ’50, da Louis Prima a Dean Martin e dei Coasters, ma anche un omaggio ai Blues Brothers e ai grandi nomi che hanno segnato quest’epoca e questi generi. Il tutto condito dall’ironia geniale di Greg, Max Paiella, Attilio Di Giovanni, affiancati da un combo di musicisti strepitoso. Gli intermezzi musicali alle 19, saranno a cura di DJ Terry Elliot e DJ Houserockin’ Chris; dalle 23.15 spazio a DJ Rocketeer e DJ Big Ten Inch. Anche oggi a Senigallia ci saranno il Dance Camp, al Teatro La Fenice e alla Rotonda (dalle ore 11.15), dedicato a Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz e Solo Tap, e il Boot Camp alla Rotonda a mare (dalle ore 10.30), incentrato sul Lindy Hop. L’Hawaiian Beach, sul lungomare Mameli, dalle ore 10 alle 19 vedrà ‘esibirsi’ alla consolle i dj Lola Terry, Cannonball, Elliot Kirby, Muffin Man e Giusy Wild. Nella Beach-side, sul lungomare Alighieri, dalle 12 alle 19, risuoneranno i pezzi scelti dai dj Buddy, Shuffle DeLuxe, Vangelis e Voodoo Doll. Ai Giardini della Rocca (dalle ore 18) si susseguiranno lezione di ballo gratuite, dj-set, spettacoli e musica dal vivo, con la formazione italo-svizzera The Rattlestrings e il Lovesick Duo, celebre coppia di musicisti bolognesi che approda per la prima volta al Summer Jamboree trasformandosi in un trio: oltre a chitarra e contrabbasso, infatti, si aggiungerà un ospite al violino.