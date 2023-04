SeeBay hotel: nuovo chef e un caicco per gustare la Riviera

The Begin hotel modifica il suo logo, vede entrare nella compagne sociale l’imprenditore Adolfo Guzzini, mentre al SeeBay Hotel di Portonovo arriva un nuovo chefe per l’estate arriva un caicco con il quale "gustare" la baia in mare assaporando i piatti della terra. Guido Guidi ha aperto la stagione del SeeBay Hotel con un evento durante il quale ha svelato i nuovi colori che si andranno ad aggiungere al mosaico. Al ristorante dell’Hotel di Portonovo, il presidente della The Begin Hotels, ha voluto come ospiti gli operatori della Baia, con i quali c’è da sempre un’affinità elettiva per la tutela e la valorizzazione di Portonovo, la famiglia Guzzini, e anche volti noti dello sport come i campioni mondiali di scherma Elisa Di Francisca e Tommaso Marini.

La prima novità riguarda il nuovo look della farfalla, il marchio della collezione di boutique hotel: nuovo logo, nuovi colori, nuova identità visiva. La seconda è culinaria e riguarda un nuovo ingresso, per di più ammantato di polvere di stelle: chef Paolo Antinori dà infatti il benvenuto al SeeBay a chef Oliver Malmsten, cresciuto alla corte di Guido Havercock – delfino di Heinz Beck – che insieme a lui ha conquistato la Stella Michelin al ristorante dell’Hotel I Portici di Bologna. Ma c’è di più: sta per approdare una vera (ed elegantissima) novità per tutta la Riviera. Si chiama Lady Q.: è un caicco di 27 metri per ammirare dal mare la bellezza del Conero. Sempre in modalità slow, lenta, raccontata.