Seggi al Palaliuti invece che a scuola

"Si spostino i seggi della scuola Montessori di Castelferretti al PalaLiuti, in modo che si possano svolgere regolarmente le lezioni". È la richiesta della coalizione di Marco Baldassini sindaco in vista delle Amministrative. "Con la demolizione del plesso Da Vinci ed il trasferimento delle classi presso i locali dell’oratorio della parrocchia, una classe quinta della primaria, infatti, non ha trovato ospitalità nei locali – dicono –. L’allestimento dei seggi al PalaLiuti, peraltro dotato di zone per il parcheggio, eviterebbe lo stop alle lezioni".