"Seggi all’Arci?. Unica soluzione". Scaletti replica

Votare per le Regionali alla Casa del Popolo? Macché inopportuno: è una possibilità prevista anche dal Ministero degli Interni. Lo spiega in una nota il Comune di Fiesole in risposta alle critiche sollevate da FdI riguardo lo spostamento per questa tornata elettorale del seggio di Montebeni al Circolo Arci La Montanina, ritenuta luogo "schierato politicamente". Se per il centrodestra siamo quindi davanti a un evidente "schiaffo al principio della par condicio" per l’’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Scaletti, non solo non si vedono problemi ma si spiega anche che questa era l’unica soluzione possibile. A originare la questione è stata infatti una nota scritta del Comando Provinciale dei carabinieri sull’inidoneità del seggio originario, che è arrivata al Comune il 25 settembre.

"Dal momento che sarebbe stato grave, a due settimane dal voto e con scarso preavviso, negare ai residenti di Montebeni la possibilità di votare sulla propria frazione, abbiamo cercato un luogo nelle vicinanze che potesse rispondere ai requisiti di legge. Dopo gli opportuni sopralluoghi con forze dell’ordine, polizia municipale e ufficio tecnico, l’unico luogo possibile - spiega il Comune - è risultato essere la Casa del Popolo di Montebeni. Si ricorda infatti che una circolare del ministero dell’Interno individua i requisiti per immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a sede di seggio, e fra questi sono espressamente contemplati circoli ricreativi e sportivi". Per lo spostamento dei seggi a Pian di Mugnone invece si precisa che è stata la Prefettura a chiedere una collocazione definitiva visto che la scuola di Caldine non è ancora pronta e che le nuove tessere elettorali erano distribuite già ai seggi del referendum di giugno.

Daniela Giovannetti