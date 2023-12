Seggi elettorali,. Baldassini finisce nel mirino

Un presunto episodio in un seggio in occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio scorso tra i punti discussi ieri in Consiglio comunale. Se n’è saputo di più nell’interrogazione presentata dai consiglieri Ivano Astolfi (Falconara in Movimento), Matteo Maculan (Direzione Domani), Stefano Veronese (Falconara 2028) e Giorgia Fiorentini (Uniti per Falconara), che hanno chiesto conto se corrispondesse al vero che "ad urne ancora aperte, l’allora candidato sindaco non eletto, oggi consigliere di opposizione, Marco Baldassini ha preso visione di fronte al presidente di seggio e degli scrutatori dei registri degli elettori per l’ammissione al voto", la voce dell’interrogante Astolfi, secondo il quale la consultazione "consente la riconoscibilità di chi non ha ancora votato". Dunque, ha chiesto "se il presidente di seggio non si è opposto alla consultazione dei registri" e "se sono intervenute le forze dell’ordine". Per Astolfi, "se fosse vero quanto emerso, sarebbe un fatto mai accaduto nella storia di questo Comune, un fatto di una gravità assoluta. Un atto che definirei squadrista e preludio ad una lista di proscrizione". A replicare l’assessore Marco Giacanella: "Non è possibile rispondere nel rispetto del segreto istruttorio, in attesa che le competenti autorità completino l’istruttoria stessa. Politicamente, invece, ma è una considerazione astratta, è chiaro che nessuno può accedere ai verbali presenti nel seggio elettorale, in quanto si entrerebbe a conoscenza di informazioni tutelate dal diritto e dalla segretezza del voto. Questo fatto, ripeto astratto, sarebbe molto grave. Molto più di qualche cartellone elettorale coperto da una ditta". Contattato dal Carlino, il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, assente giustificato ieri in Consiglio, ha preferito per il momento non commentare.