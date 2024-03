Seggiolini rossoblu. Opera completata

Sistemati i seggiolini nella tribuna centrale del "Bianchelli", ora tocca al Palasport di via Capanna. I lavori partiranno il 2 aprile e saranno completati in una decina di giorni, i gradoni saranno stuccati e tinteggiati ed anche al palas saranno installati seggiolini di colore rosso e blu a file orizzontali. "La situazione andava risolta – afferma il vicesindaco Riccardo Pizzi -. Gli interventi hanno un costo complessivo di circa 130mila euro, tappe fondamentali per la messa in sicurezza di impianti sportivi così frequentati. Nella struttura di via Capanna sono già state installate delle nuove balaustre, inoltre disporremo di un impianto vocale antincendio: Emergency Voice and Communication". Stadio e palasport in attesa dei lavori per il nuovo e più ampio palazzetto multidisciplinare di Campo Boario. La struttura potrebbe essere delocalizzata ed il costo previsto è di 4 milioni e 500mila euro.

Nicolò Scocchera