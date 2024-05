Seghetti e Lewis, i gioielli. Kouan lascia, Santoro anche

Oltre ai calciatori in prestito ci sono anche quelli in scadenza che lasceranno Pian di Massiano. Dopo sette anni se va Christian Kouan: il centrocampista ha scelto di non firmare il rinnovo del contratto con il Grifo e adesso è libero di accasarsi altrove. Ha terminato il contratto anche il portiere Abibi che lascerà il Grifo, mentre ci sono i giocatori che rientrano dal prestito come il portiere Moro, il difensore Morichelli e Santoro. Ma quello di Simone Santoro sarà un rientro dal prestito solo sulla carta perché il Modena eserciterà, salvo colpi di scena, il diritto di riscatto.

Poi ci sono i giocatori in vetrina. I calciatori che potrebbero avere mercato e che il Perugia potrebbe cedere se dovessero sussistere le giuste condizioni economiche. I giocatori che potrebbero avere mercato in questa sessione estiva sono soprattutto Alessandro Seghetti (che potrebbe essere acquistato ma lasciato in prestito) e Noah Lewis, difensore che in sei mesi ha convinto tutti.