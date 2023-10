"Segnale di rinnovamento. La città ha sete di questo"

Parte da una sede d’eccezione l’avventura anconetana di ‘Popsophia’, il festival che da Pesaro si è spostato nel capoluogo regionale. E’ il Chiostro del Bramante di Roma, dove ieri è stata presentata la doppia anteprima del festival (16 e 17 dicembre), che inizierà a marzo. Soddisfatto il sindaco Daniele Silvetti, secondo il quale "con gli incontri di Popsophia continuiamo quel percorso di profondo rinnovamento che questa amministrazione vuole affrontare sul fronte della cultura e dell’intrattenimento, come dimostrano gli ultimi appuntamenti realizzati. La città ha sete di novità, di cose belle e di eventi capaci di stimolare la curiosità, la vivacità culturale e le presenze. La partita della Grande Ancona si gioca anche sul terreno della cultura". Per Silvetti un festival nazionale come ‘Popsophia’ può "rendere Ancona il vero capoluogo anche sui temi culturali grazie ad una programmazione che non è solo legata all’evento estemporaneo. Abbiamo infatti pensato ad una serie di relazioni e di reti, con le scuole, con altri festival, col mondo della cultura, capace di creare un terreno solido su cui far germogliare nuove opportunità, rendendo baricentrica la città con un modello di sviluppo culturale del tutto inedito. Ringrazio l’assessore Anna Maria Bertini per l’impegno con cui sta portando avanti il suo incarico, incarnando lo spirito di ciò che volevamo fare: non cultura come autocelebrazione ma una grande piattaforma dinamica aperta alle contaminazioni". Da parte sua Bertini dichiara che il festival "è la vera novità della nostra programmazione per il 2024. L’anteprima mostrerà solo in piccola parte ciò che sarà possibile realizzare il prossimo anno. Abbiamo immaginato una realtà vivace, dinamica, dove la cultura è alla portata dei giovani e si contamina con le manifestazioni del contemporaneo per rendere più attrattiva la città e proporre un modello di cultura del tutto nuovo". L’assessore si dice convinta che "con Popsophia possiamo vincere quella sfida al rinnovamento che è la vera cifra di cambiamento del nostro operato. Il festival coniuga temi nazionali e più saperi, coinvolgendo tutta la città. Ci troviamo a Roma perché Popsophia è un evento nazionale e abbiamo scelto questo luogo iconico perché l’ha realizzato Bramante su commissione di Papa Giulio II. Ad Ancona, grazie a Luigi Vanvitelli, abbiamo quell’isola artificiale che è la Mole. E da Vanvitelli abbiamo attinto la conchiglia diventata il logo dell’assessorato alla cultura".