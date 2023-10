Segnaletica orizzontale: al via i vari interventi

Al via ieri lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in molte zone della città sbiadita o assente da tempo: la giunta Fiordelmondo annuncia il cambio di passo e lo stanziamento di 100mila euro. "Gli interventi – spiegano da piazza Indipendenza - interessano un po’ tutto il territorio, con precedenza agli attraversamenti pedonali rialzati. Riguarderanno in questa prima fase le vie: M.L.King, Puccini, San Giuseppe, del Torrione, Giacomo Acqua, viale XXIV Maggio. "Si tratta di una primissima parte di lavori che non si limitano a una semplice manutenzione, ma che puntano a migliorare le condizioni di sicurezza per pedoni e utenti deboli della strada. Per la prima volta questi lavori vengono realizzati avvalendosi dello strumento dell’accordo quadro che consente di individuare preventivamente un operatore a cui rivolgersi per l’intera durata dell’accordo stesso, con conseguente risparmio di tempi e costi. Una soluzione che permetterà di attuare, nel tempo, la manutenzione della segnaletica stradale in maniera uniforme, continuativa e programmata. Le significative risorse messe in campo (100mila euro, ndr) – concludono – consentono di garantire interventi anche per la sostituzione o l’integrazione della segnaletica verticale e per la manutenzione su tombini, caditoie e fossi laterali".