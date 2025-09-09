Segretario comunale trovato morto in casa dagli amici

Ancona, 9 settembre 2025 – Non risponde agli amici per un giorno intero e quando arrivano a casa sua lo trovano morto in bagno. Choc domenica sera a pochi passi dal parco della Cittadella dove è stato trovato senza vita Alberto Ulisse, 61 anni, segretario comunale dei Comuni di Monsano e Offagna. Era nella sua abitazione, in via Circonvallazione, dove viveva da solo.

Attorno alle 20 due amici, che già dal pomeriggio avevano provato a chiamarlo al cellulare senza avere mai risposta, sono andati nell’appartamento. Uno di loro aveva le chiavi e dopo aver suonato tante volte e non ricevendo risposta le ha usate per entrare all’interno. La luce in casa era accesa. Ulisse era a terra, in bagno. E’ stato chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente nelle prime ore della notte.

In casa non c’erano segni di effrazione, nell’abitazione è stata chiamata la polizia ed è stata avvisata la pm di turno Valeria Cigliola che ha disposto per ora solo un esame esterno della salma per fugare ogni dubbi su una morte violenta. I familiari, il 61enne aveva zii materni in Umbria, hanno già fissato il funerale per domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di San Carlo Borromeo, a Borgo Rodi. La camera ardente verrà aperta oggi, dalle 10.30, alla casa funeraria dell’impresa Le Muse, in via Primo Maggio.

La notizia è arrivata subito ai due sindaci dei comuni dove Ulisse lavorava da molti anni. “La sua morte mi ha colpito molto – dice il Ezio Capitani, sindaco di Offagna – lavorava in Comune già durante il mio primo mandato e lo conoscevo dal 2017. E’ un dispiacere enorme, non solo mio ma di tutti i dipendenti. Ulisse era una persona molto preparata, aveva grande competenza e c’è stato molto di supporto quando abbiamo passato periodi difficili”. Il Comune capofila per cui lavorava come segretario comunale, alle dipendenze del ministero dell’Interno, era Monsano. Poi aveva avuto lo stesso incarico anche per Offagna.

I due sindaci ieri hanno fatto un manifesto di cordoglio unico partecipando al dolore della famiglia ed esprimendo le condoglianze a nome dell’amministrazione e dei dipendenti comunali. Laureato in Economia e Commercio non aveva figli e non era sposato. Ultimamente aveva scelto di lavorare in smart working, non si sentiva molto in forma ma nulla che potesse far presagire una morte così improvvisa. Appassionato di elettronica, bravo in matematica, la sua passione era per il Milan.