Segreteria Pd, Mangialardi: "Bisogna ricostruire" Bellomaria: "Sarò la candidata della normalità"

Un altro colpo al mercato della droga locale è stato messo a segno dagli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia, coordinato dal vice questore Agostino Maurizio Licari. In manette è finito un 40enne, ex gestore di locali, ritenuto uno dei pusher più attivi nel giro dello spaccio. Proprio per questo da tempo gli agenti lo stavano attenzionando. I poliziotti hanno effettuato una serie di accertamenti raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire il contesto in cui si muoveva e i luoghi da lui frequentati. Quando le indagini hanno consentito di chiudere il cerchio gli agenti hanno deciso di entrare in azione. Hanno così rintracciato l’uomo in un’abitazione a lui in uso nella zona sud della città.

Al momento dell’arrivo degli agenti ha negato qualunque forma di responsabilità ma i poliziotti hanno effettuato approfonditi controlli che hanno consentio di trovare materiale utile a confermare l’ipotesi circa il fatto che l’uomo fosse bene inserito nell’ambito dello spaccio e che fosse un punto di riferimento per diversi assuntori di stupefacenti. I poliziotti infatti hanno rinvenuto tutti gli oggetti utilizzati per la lavorazione ed il confezionamento della droga, trovando poi diversi involucri di cocaina ed hashish, già pronti per essere ceduti. Da ulteriori controlli sono stati trovati anche altri e più consistenti quantitativi di cocaina. In tutto, circa un etto di droga quella detenuta dall’uomo che se fosse stata venduta gli avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Gli agenti hanno quindi dichiarato l’uomo in stato di arresto mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria che lo ha collocato agli arresti domiciliari. Ieri mattina si è svolta l’udienza presso il GIP del Tribunale di Ancona che, sulla base dell’attività eseguita dai poliziotti del Commissariato di Senigallia, ha convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari.

Giulia Mancinelli