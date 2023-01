Segreteria Pd Marche, ufficializzata la sfida Bellomaria-Bomprezzi

Con il deposito delle firme di sostegno, sono state ufficializzate le candidature di Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi alla segreteria regionale del Partito Democratico. "Come Federazione Provinciale di Ancona – spiega una nota – non possiamo che essere estremamente felici e orgogliosi. Non solo per il fatto, pur significativo, che la prossima segretaria regionale sarà espressione del nostro territorio, ma soprattutto per le riconosciute qualità di Michela e Chantal, entrambe importanti amministratrici e dirigenti del nostro partito".

Le primarie si terranno domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20.