Seguito da Osimo ad Ancona, 19enne arrestato con tre etti di hashish

I carabinieri l’hanno seguito da Osimo fino ad Ancona dove è stato fermato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa. Quel giovane studente del posto, appena 19 anni, aveva con sé tre etti di hashish.

La sostanza stupefacente era suddivisa in cinque-sei involucri, probabilmente pronta per lo spaccio nei luoghi di aggregazione dell’anconetano. Il ragazzo, che non aveva precedenti penali, è stato arrestato e portato in caserma dai carabinieri di Osimo, proprio dove erano stati intercettati movimenti sospetti da parte dei militari. Pare che il 19enne non abbia fornito spiegazioni in quel momento, alla vista dei militari. Viaggiava da solo. Ieri mattina si è tenuta la direttissima in tribunale ad Ancona: l’arresto è stato convalidato con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini continuano però per capire se ci sono altri giovani coinvolti nell’attività. Durante il fine settimana appena concluso poi sono stati intensi i pattugliamenti congiunti, sempre disposti dal questore Cesare Capocasa, da parte di polizia, carabinieri e municipale, in centro a Osimo contro la movida molesta e per le strade. In tutto sono state identificate 85 persone, tra cui diverse con pregiudizi di polizia e sono stati controllati 20 veicoli e contestate due violazioni al codice della strada. La stessa tipologia di controlli sarà disposta anche per il prossimo fine settimana, per reprimere reati a tutto tondo.