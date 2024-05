Sei addetti per servizio antincendio industriale

Sei addetti a servizi antincendio. Data scadenza: 20/05/24. Codice offerta 243324/2. Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona @emarche.it. Tel: 071/2137532. Lavoro dipendente. L’azienda Falck servizi industriali di emergenza ricerca, per la sede di Falconara, 6 addetti/e ai servizi antincendio industriale con almeno 2 anni di esperienza. Mansioni: servizio vigilanza antincendio industriale - presidio fisso con gestione mezzo antincendio - giri di sicurezza e controllo - assistenza hse. Conoscenze tecniche: familiarita’ con strumenti e attrezzature relative al ruolo. Altri requisiti: conoscenza sufficiente della lingua inglese e informatica di base. Titolo di studio: licenza media. Richieste patenti b, c e disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Preferibile età tra 20 e 50 anni e domicilio nei comuni della provincia di Ancona. Tempo determinato trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae a candidature.falck.italy@falck.com.