Sei incontri per imparare ad essere spettatori

Sei incontri, tra febbraio e marzo, per imparare a leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. Ripartono giovedì prossimo alle sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi gli appuntamenti di "Essere Spettatore", a cura di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico.

L’iniziativa è aperta a tutti e a partecipazione gratuita, e si propone come un percorso "informale" di dialogo con il pubblico e di approfondimento. I sei incontri si terranno alle ore 18, e sono a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria al numero 0731 202944 o per e-mail [email protected] Giovedì si affronterà il tema "Anatomia di uno spettacolo: ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e la critica coeva". Segue l’incontro "Teatro italiano e avanguardie dagli anni Sessanta a oggi".