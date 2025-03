Sei milioni da Rfi: c’è la stazione dell’aeroporto

Una gara dal valore di oltre 6 milioni di euro, finanziata con i fondi del Pnrr. Quella aggiudicata da Rete ferroviaria italiana per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione nelle stazioni di Campello, Falconara Stadio, Castelferretti-Aeroporto (lo scalo dinanzi al Raffaello Sanzio di Falconara), Chiaravalle, Pantiere e Montecarotto, nell’ambito del progetto di velocizzazione e raddoppio della linea Orte–Falconara. La notizie è stata diffusa ieri da Rfi. I lavori sono stati aggiudicati all’operatore economico Allegrini, con progettista indicato Minnucci Associati. Sono previsti interventi di adeguamento nelle stazioni di Campello, Falconara Stadio, Castelferretti-Aeroporto, Chiaravalle, Pantiere e Montecarotto, al fine di poter rispettare la normativa vigente riguardo l’incremento di velocità previsto nelle tratte prioritarie della Orte–Falconara. "L’intervento rientra nel più ampio piano di Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, che ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari tra i versanti tirrenico e adriatico – si è letto ieri in una nota delle Ferrovie –. Una volta ultimati, i lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità della linea, l’incremento del numero dei treni che possono circolare sulla tratta e una maggiore accessibilità al servizio ferroviario". Per offrire un ventaglio di possibilità più ampio a viaggiatori e pendolari, appare particolarmente interessante l’intervento di restyling della stazione di fronte all’Ancona International Airport, rinominata Castelferretti-Aeroporto, in modo da assicurare una struttura più efficiente a chi necessita di spostarsi prima su ferro e poi, eventualmente, via cielo o viceversa. Insomma, l’attuazione del progetto per velocizzare e raddoppiare la linea Orte-Falconara prosegue senza soluzione continuità. Soltanto a fine gennaio, si ricorderà, la stessa Rfi aveva aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori agli impianti di trazione elettrica della tratta compresa tra Jesi e Falconara Marittima. Lavori, quelli, che erano stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Rti Salcef (mandataria) e Euro Ferroviaria (mandante). Gara per un valore di oltre 9 milioni di euro e, anche in quel caso, finanziata con fondi del Pnrr. L’intervento prevede il rinnovo degli impianti di trazione elettrica su circa 9 chilometri di linea, necessari in vista dell’incremento di velocità previsto nelle tratte prioritarie della Orte–Falconara, ed includono anche la realizzazione di una nuova Cabina Te (Trazione elettrica) a Fabriano, essenziale per gestire il passaggio dal singolo al doppio binario.