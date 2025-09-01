Sei parti in una sola notte: record di nascite

Record di nascite all’ospedale di Senigallia: sei parti in una sola notte. Intensissima notte nelle sale parto: nel giro di poche ore sono venuti alla luce ben 6 bebè, tutti maschietti. Dal tramonto all’alba: dalle ore 20.17 di giovedì 28 alle 7.02 di venerdì 29 agosto nelle sale parto del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Senigallia sono venuti alla luce 6 bellissimi maschietti, 4 con parto naturale e 2 con taglio cesareo. Stanno tutti bene, anche mamme e papà. Le mamme sono tutte della provincia di Ancona: 2 di Senigallia, 1 di Ostra vetere, Trecastelli, Ancona e Falconara Marittima.

"Pur essendo Senigallia uno tra i più piccoli punti nascita della regione è in grado di gestire situazioni impegnative grazie all’ottimale collaborazione tra tutti i servizi coinvolti nella gestione di tali eventi, con riferimento al personale della sala operatoria e del servizio di Anestesia e terapia del dolore", dicono dal reparto di Ostetricia e Ginecologia guidato dal primario Mario Massacesi (nella foto).

"L’elevata qualità assistenziale alle future mamme e relative famiglie è attestata dall’affluenza verso le nostre sale parto di pazienti che vengono da altri distretti sanitari e che attualmente si attesta al 30%. Un ringraziamento alle famiglie per la fiducia accordata e complimenti al personale impegnato in una assistenza sanitaria sempre più rispettosa del cittadino".