"Sei personaggi in cerca di circo" al teatro Cortesi

"Sei personaggi in cerca di circo" è lo spettacolo teatrale unico pieno di acrobazie, giocoleria e danza in programma stasera nel gioiello del teatro Cortesi di Sirolo. L’appuntamento è alle 18 con i giovani talenti del collettivo Cirkrow. Uno show unico appunto, che rimanda alla celebre opera di Luigi Pirandello "Sei personaggi in cerca d’autore", che farà amare il circo a grandi e bambini. Gli attori renderanno il pubblico partecipe dei giochi sul palco ammirandoli mentre si cimentano in giochi e balli in piena arte circense lasciando tutti a bocca aperta. L’organizzazione è Universal events di Emanuel Pastina e l’evento gode del patrocinio del comune di Sirolo. Biglietto 10 euro, prevendita Vivaticket. Info line 3458579012.