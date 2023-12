Sei rintocchi di campana per ricordare le vittime

Sono passati cinque anni da quella maledetta notte in cui nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo hanno perso la vita cinque minorenni e una mamma. Per non dimenticare e per rendere omaggio ad Asia, Daniele, Emma, Mattia, Benedetta ed Eleonora, tra il 7 e l’8 dicembre, a mezzanotte, le campane dei comuni di Fano, Frontone, Mondolfo, Senigallia – luoghi di vita delle vittime – suoneranno sei volte. La Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola e la Diocesi di Senigallia sono state e sono accanto alle famiglie delle vittime celebrando, ogni 8 dicembre, la Santa Messa in una delle due cattedrali. Quest’anno sarà celebrata a Senigallia, alle 10, nella chiesa dei Cancelli (la cattedrale è chiusa causa terremoto) e sarà presieduta dal vescovo Franco Manenti. Da quella notte la giustizia sta facendo il suo corso, e l’Associazione Cogeu, composta da genitori e ragazzi, lavora attivamente nelle scuole affinché venga riconosciuto a tutti i livelli il diritto dei più giovani a divertirsi in sicurezza. Oltre a una serie di attività e progetti portati avanti nel corso dell’anno, Cogeu organizza ogni 8 dicembre ‘L8xilfuturo’. Domani è la terza giornata regionale del divertimento in sicurezza, istituita dalla Regione in memoria della tragedia. "L’evento, prodotto da ScuolaZoo e condotto da Gdg (Giovanni Di Giacomo) cerca di lasciare ampio spazio alla comunicazione tra giovani, adulti e istituzioni andando a scardinare i taboo che molte volte ne impediscono il dialogo. Si riparte dalla musica e dal ricordo, per volgere uno sguardo verso le nuove generazioni, promuovendo azioni concrete per un divertimento sicuro" spiegano gli organizzatori.

Un appuntamento fisso ormai per non dimenticare, chiamare e scuotere ma soprattutto sensibilizzare i giovani attraverso l’iniziativa ‘L8perigiovani realtà e confronto’: tavola rotonda con l’assessore regionale Chiara Biondi, il presidente Silb-Fipe Maurizio Pasca, il dirigente scolastico Liceo Nolfi-Apolloni Samuele Giombi, il dirigente scolastico Iis Panzini Alessandro Impoco e Vanessa Morganti Associazione Cogeu. "Voce alle emozioni": termineranno la serata con un’esibizione musicale Mathias Mari e Ludovica Ricciardo, vincitori del contest organizzato dai ragazzi del CoGeu. Benedetta Vitali, la ragazza fanese che perse la vita nella strage di Corinaldo, ha ricevuto ieri il diploma alla memoria. Il liceo Nolfi-Apolloni di Fano ha consegnato la pergamena al papà Corrado e al fratello Francesco, che commossi hanno ringraziato docenti e compagni di scuola della giovane.