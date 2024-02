Sei studenti alla sfida con AstroSamantha

Sei studenti del "Volterra Elia" sono volati Cagliari per partecipare a un hackathon (sfida informatica) alla presenza del ministro Valditara e dell’astronauta Samantha Cristoforetti, collegata da remoto. L’istituto anconetano ha avuto anche il ruolo di coordinare ben sette delegazioni di sei regioni (Marche, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Friuli e Liguria), coinvolgendo 42 studenti nella sfida hackathon "Spacestem: trasformazioni del paesaggio lunare". In pratica, i partecipanti sono stati chiamati a progettare un’infrastruttura lunare, poi valutata dalla Cristoforetti. A Cagliari si sono radunati circa 1.500 studenti provenienti da circa 200 scuole da tutte le regioni per la settimana delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) chiamati a collaborare in laboratori didattici e formativi per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale. Quelli del "Volterra Elia", tutti delle classi quarte, erano Emili Papalini, Elena Maceratesi, Noemi Vescovo, Matteo Carnevaletti, Ihab Ben Nasr e Daniele Bruschi, guidati dalla dirigente scolastica Rosa Martino e dai prof Catia Pedace, Rita Polenta, Matteo Palmucci e Maria Suppa e in collaborazione con Chiara Rinaldi. Una settimana di formazione, nel corso della quale spazio, scienza, robotica, tecnologia e analisi dei dati hanno preso vita attraverso una serie di attività, culminate con la premiazione del gruppo vincitore dell’hackathon da parte di "AstroSamantha" durante la cerimonia della chiusura, tenutasi nella suggestiva cornice del teatro lirico del capoluogo sardo.