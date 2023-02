Sei tablet donati alla Croce Verde

Sei tablet per l’emergenza grazie alla generosità di due aziende che operano sul territorio. La Croce Verde Jesi odv fa sapere che nei giorni sorsi ha "ricevuto sotto forma di generosa donazione sei tablet Lenovo Tab M10 Hd da parte dell’azienda Filonzi solutions di Roberto Filonzi e dal Carrefour filiale di Jesi". "I tablet – aggiungono dalla Croce verde in occasione dell’importante donazione –verranno installati sui mezzi di emergenza e non, con il duplice scopo di digitalizzare la documentazione che fino ad oggi era cartacea e di aiutare nello svolgimento dei servizi quotidiani, essendo questi dispositivi collegati direttamente con la centrale operativa del 118 di Ancona". Il consiglio direttivo e tutta l’associazione Croce Verde Jesi "sentitamente ringraziano le due aziende per il gesto dimostrato". Una donazione importante che arriva dall’imprenditoria del territorio e che ne segue diverse soltanto per restare all’ultimo periodo. Strumenti che prossimamente saranno messia a servizio degli utenti che necessiteranno dei mezzi sanitari.

sa. fe.