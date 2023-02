"Sei una ninfomane" all’amica della figlia: condannati

Avrebbero ostacolato un’amicizia troppo intima, tra la loro figlia ancora minorenne e una ragazza di 20 anni, al punto di aggredire questa ultima apostrofandola come "ninfomane". Per due genitori è arrivata la condanna a sette mesi per lesioni, pena sospesa. Il verdetto della giudice Paola Moscaroli risale a giovedì, con la chiusura del processo che i due, moglie e marito, lei di 38 anni e lui di 40, hanno avuto con l’accusa di lesioni aggravate e stalking (per questo ultimo capo di imputazione la parte offesa aveva poi ritirato la querela).

La figlia, 12enne, aveva conosciuto l’amica molto più grande di lei agli autoscontri di piazza d’Armi. Tra loro era nata una amicizia particolare tanto che la più giovane avrebbe provato una infatuazione nei confronti di quella ragazza molto più matura che le dava attenzioni e le faceva regali. I genitori della minorenne, appresa la cosa, si erano preoccupati e prima avrebbero provato a dire alla 20enne di allontanarsi dalla loro bambina passando poi a pressioni più violente fino ad aggressioni fisiche e insulti in pubblico di questo tenore: "Lascia stare nostra figlia, sei una ninfomane".

I fatti risalgono al 2019 e all’epoca la Squadra mobile aveva notificato al padre e alla madre della 12enne un divieto di avvicinamento alla 20enne che li aveva denunciati dopo diversi episodi subiti. Dopo aver rimesso la querela per lo stalking il processo è proseguito d’ufficio per le lesioni. Gli imputati, difesi dall’avvocato Andrea Nocchi, hanno sempre rigettato le accuse e uscite le motivazioni della sentenza potranno ricorrere in appello.

ma. ver.