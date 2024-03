Selezione per il cartellone. Sono 36 le associazioni in gara per avere i fondi: 14 le nuove proposte

Saranno 36 associazioni a spartirsi il fondo messo a bilancio (delibera passata in giunta proprio ieri) dall’amministrazione comunale per il cartellone culturale dorico 2024. Quella di ieri è stata una giornata molto intensa visto che alle 12 scadevano i termini per presentare le richieste di accesso ai fondi previsti dalle Manifestazioni d’Interesse lanciate dalla giunta Silvetti, 250mila euro, e nel tardo pomeriggio la manovra di assestamento ha vidimato proprio quelle risorse. Se volessimo fare una banale operazione matematica, dividendo l’ammontare del bando, 250mila euro, per le 36 associazioni a ognuna spetterebbe poco meno di 7mila euro. Tuttavia i criteri scelti sono altri. Sono pervenute 36 domande. Di queste 22 sono quelle che rientrano tra le ‘storicizzate’, ovvero presentate da associazioni culturali che hanno consolidato la loro presenza in stagioni precedenti e che si sono ripresentate anche di fronte a uno strumento di selezione nuovo. Sono invece 14 le nuove proposte, in questo caso associazioni che si presentano per la prima volta con programmi inediti e che andranno ad arricchire l’offerta culturale del Comune di Ancona.

Entrando nel dettaglio: nella classificazione ‘Danza’ sono state presentate 4 proposte di cui due storicizzate e due nuove; per il comparto ‘Festival e Rassegne’ sono giunte 22 domande di cui 6 nuove proposte. Per il ‘Cinema’ due offerte: una nuova e una invece con un format già conosciuto. Ci sono poi le ‘Conferenze’: in questo caso 4 domande di cui 2 sono le nuove. Infine, le ‘Mostre’, quattro domande di cui 2 nuove. Complessivamente l’importo delle richieste formulate sarà coperto dalla somma stanziata dal Comune, cioè i 250mila euro, di questi è la sezione ‘Festival e Rassegne’ a ottenere le maggiori risorse anche perché maggiore è il numero delle domande presentate: circa 130mila euro. A seguire il ‘Cinema’, la ‘Danza’, le ‘Conferenze’ e per ultimo le ‘Mostre’.

Con la variazione di bilancio deliberata ieri sarà subito coperta parte della somma totale del bando; un’altra manovra di assestamento, infatti, è prevista nei prossimi mesi: "Quello raggiunto – è il commento del sindaco Daniele Silvetti – è un risultato da sottolineare per gli scopi che ha raggiunto. Il primo dimostra l’utilità dello strumento introdotto dall’assessore alla cultura Anna Maria Bertini. Dà una programmazione certa e non improvvisata agli stanziamenti e permette alle associazioni culturali di poter beneficiare di queste certezze nell’organizzazione dei loro eventi. L’altro risultato è che anche le associazioni più conosciute e che hanno una reputazione già consolidata nella nostra città hanno ritenuto di affidarsi a questo nuovo metodo di selezione".

Pierfrancesco Curzi