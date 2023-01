Semafori T-red: multe per 850mila euro

Contasecondi nei semafori per evitare salassi: "In otto mesi emesse più di 5mila multe per un totale di quasi 850mila euro". Sono due i T-red attivi in città, uno in via Sanzio all’incrocio con via Cilea e via Zanella, l’altro in Viale IV Novembre all’intersezione con via Mercantini e su entrambi, l’opposizione chiede, attraverso una mozione, d’installare contasecondi.

"Premesso che sembrerebbe, in un recente decreto di settembre firmato dall’ex ministro Giovannini del Mims, che sia obbligatorio installare un countdown - con riferimento al giallo - ‘nelle intersezioni nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso, quando la durata del giallo veicolare è impostata a un tempo inferiore a 5 secondi’" - si legge nella mozione.

La richiesta che i consiglieri di opposizione avanzano è quella di individuare i semafori che più di tutti beneficerebbero di questo sistema, coinvolgendo anche la commissione consiliare competente, partendo proprio dai T-red. Inoltre, i consiglieri chiedono anche di installare semafori con il conto alla rovescia in caso di nuovi impianti semaforici e, in caso di sostituzione congiunta delle lanterne e del regolatore semaforico, in quelli esistenti, dando priorità a quelli individuati nel punto antecedente. Tra gli automobilisti c’è anche chi dovrà pagare una sanzione superiore ai 600 euro, per non aver controllato la posta certificata dove la multa è stata notificata. Tra gli automobilisti c’è chi ha già avanzato un ricorso, mentre altri si sono organizzati con una class action per tutelarsi da sanzioni che tanti non ritengono corrette.

L’ammontare delle sanzioni è di 850mila euro, di gran lunga superiori agli anni precedenti. "Ogni azione di un ente proprietario di una strada dovrebbe essere volta alla sicurezza di pedoni, ciclisti – proseguono i consiglieri – una cifra abnorme se si rapporta alle infrazioni rilevate negli anni passati". Un altro problema causato dai T-red è quello legato alla viabilità: in prossimità del semaforo, soprattutto in quello presente all’intersezione tra via Cilea e via Raffaello Sanzio, si formano lunghe code che, soprattutto nei mesi estivi, congestionano la viabilità.

Code che, dopo l’alluvione si formano anche nei mesi invernali a causa della chiusura del ponte Garibaldi che ‘obbliga’ gli automobilisti a percorrere la complanare e utilizzare l’uscita via Berardinelli con transito su via Cilea per raggiungere il lungomare Mameli.