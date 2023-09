"Semaforo alternato impossibile sulla Flaminia"

E’ ancora scontro sulla viabilità con i lavori in corso in via Flaminia I a Osimo. "Il semaforo a senso alternato è stato valutato come opzione dai tecnici che hanno redatto il piano viabilità alternativo per il cantiere di via Flaminia I. Non è possibile perché si creerebbero code chilometriche da un senso e dall’altro – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Per valutare scelte così importanti ci vogliono professionalità che solo i tecnici possono esprimere in senso compiuto, altrimenti è propaganda. Nessuno della Giunta è stato invitato da Monica Bordoni che è consigliere di opposizione, all’incontro a Osimo stazione".